Inter news, il bilancio inizia a sorridere: la situazione dei conti nerazzurri

Inter news, novità importanti per quanto riguarda il prossimo bilancio.

Con la crisi covid, i conti dell'Inter erano andati vertiginosamente in rosso, toccando il record negativo assoluto mai avuto nel calcio italiano, ovvero - 245,6 milioni di euro. La situazione, nell'ultimo bilancio, è migliorata e si erano toccati i - 100 milioni, ma ancora la strada da fare è tanta. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i prossimi conti vedranno un deciso miglioramento, tanto da poter toccare i - 30 milioni di euro e non essere costretti a cedere più di un big per mettere le cose a posto come accaduto nella scorsa stagione.

Infatti, secondo il quotidiano, la società nerazzurra potrà usufruire di 65 milioni di euro di diritti derivanti dalla partecipazione alla Champions League, mentre ci sarà un lieve flessione per quelli nazionali visto che il conto economico del 2020/2021 godeva dello spostamento dei diritti della stagione precedente vista la sospensione per il lockdown. Il fatturato dovrebbe attestarsi intorno ai 350 milioni di euro, a cui si dovranno aggiungere le grandi plusvalenze fatte con le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda il costo della rosa, la situazione è leggermente migliorata rispetto alla passata stagione, di sicuro lo è stata di molto rispetto al costo dei cartellini grazie alle cessioni summenzionate. Se dal punto di vista economico le cose iniziano a quadrare, la situazione finanziaria vede, però, un elevato debito a cui bisognerà porre rimedio. Vedremo cosa succederà la prossima estate e come la società ha intenzione di migliorare i conti dal punto di vista finanziario.