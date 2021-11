Inter news, ieri sono mancati i giganti. Lautaro ora è un caso

Inter news, il derby contro il Milan, terminato con il risultato di 1 a 1, ha reso noto che il divario tra le due squadre è "bugiardo".

Questa è l'analisi che ha realizzato questa mattina, lunedì 8 novembre, la Gazzetta dello Sport. Un partita scoppiettante, che ha visto occasioni da una parte e dall'altra. In campo si è visto tanto coraggio e voglia di vincere, senza troppa speculazione tattica. Dal gol del fischiatissimo Hakan Chalanoglu al palo nel finale di Saelemaekers si è visto di tutto: gol salvati sulla linea, un rigore segnato e uno sbagliato. Non si sono visti insomma i 7 punti di distacco. Ciò che è mancato secondo la rosea è stata la prestazione dei due giganti. Edin Dzeko da una parte e Zlatan Ibrahimovic dall'altra (per lo svedese solo un acuto su punizione). Insomma, giusto il pari, chiude il quotidiano.

Inzaghi però, oltre al bosniaco, non ha potuto fare affidamento nemmen sull'altro attaccante. Lautaro Martinez infatti non si è reso protagonista di una buona partita (le pagelle lo hanno colpito severamente). L'argentino ora è un caso. Il gol manca dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, andata in scena il 2 ottobre. Inzaghi e l'Inter hanno bisogno dei suoi gol, e invece ieri, oltre a non aver infranto la maledizione, il giocatore ha anche fallito il terzo rigore (su sei rigore calciati da quando è in nerazzurro). Il tecnico avrebbe voluto contare su entrambe le punte, invece è stato costretto a farle uscire dal campo, anche se per motivi diversi. Dzeko infatti (come Nicolò Barella) è alle prese con un fastidio muscolare. Lautaro invece, come detto, non sfoderato una prestazione soddisfacente.