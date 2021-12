Inter news, ieri prova sottotono per uno dei titolarissimi di Inzaghi

Inter news, prova sottotono per Nicolò Barella nella festa nerazzurra del gol.

Gli uomini di Simone Inzaghi (recupera qui le sue parole al termine del match) si impongono con un netto 0-5 in trasferta, in casa della Salernitana, e fanno vedere un calcio champagne per triangolazioni, trame di gioco ed occasioni create (recupera qui l'appuntamento con I Barbieri di Saba). Nonostante ciò, stando ai numeri offerti da SofaScore, uno dei titolarissimi del tecnico nerazzurro non ha reso come sempre e, dopo essere stato ammonito nella prima frazione di gioco, è stato sostituito al 56'.

Stiamo parlando di Nicolò Barella che, nonostante la sua consueta propositività in fase offensiva, oggi è apparso leggermente nervoso prendendosi un'ammonizione che gli farà saltare l'ultimo match di Serie A del 2021, in casa, contro il Torino (match in programma per mercoledì 22 dicembre alle ore 18:30 al Meazza). Il centrocampista azzurro, con una votazione complessiva di 6,7 ha toccato pochi palloni (49) - con una precisione dell'85,4% - ed ha tentato un solo cross (non andato a buon fine), unito ad un passaggio chiave e ad una palla lunga riuscita.

Il numero 23 ha poi calciato fuori due volte nella prima frazione, non riuscendo a trovare lo specchio della porta, tentando pure un dribbling senza però completarlo. Nei minuti di presenza in campo ha perso 10 palloni, commettendo 2 falli e subendone uno. A livello di contrasti ne ha effettuati 5 a terra, vincendone uno, ed ha intercettato la sfera per una sola volta. Numeri, nel complesso, al di sotto di quelli a cui ci ha abituato nell'ultimo periodo. Ora per lui, rispetto ai compagni di squadra, ci sarà un turno di riposo in più in modo tale da poter ricaricare le pile, facendosi trovare pronto alla ripresa del campionato ad inizio 2022.