Inter news, i trofei vinti e il momento più bello: parla Matias Vecino

Inter news, Matias Vecino parla prima della partita contro il Verona.

Il centrocampista uruguayano è stato il protagonista del MatchDay Programme andato in onda su Inter Tv e sui canali ufficiali della società nerazzurra e ha parlato di tanti aspetti, tra cui la vittoria dello scudetto della passata stagione, della Supercoppa di quest'anno e del ricordo più bello da quando veste la maglia dell'Inter. Per Vecino, infatti, la partita che non scorderà mai è quella dell'Olimpico contro la Lazio, sfida che ha consentito, in rimonta, alla squadra nerazzurra di battere i biancocelesti e di poter accedere in Champions League.

Poi, una battuta anche sui suoi idoli e i suoi modelli calcistici, con due ex Inter: il primo, ovviamente, il connazionale Alvaro Recoba, il secondo, invece, Juan Sebastian Veron, di cui ha sempre ammirato la sua qualità in campo e la sua grande personalità. Per quanto concerne le soddisfazioni più grandi avute, di sicuro la vittoria dello scudetto, sotto la gestione di Antonio Conte, e quella della Supercoppa Italiana all'ultimo respiro contro la Juventus, che hanno dimostrato come il gruppo sia molto sano e che ha voglia di sacrificarsi per portare a casa altri trofei.

Domani, però, c'è un passaggio importante per poter ambire alla vittoria dello scudetto anche per questa stagione, e la sfida con il Verona di San Siro, si preannuncia davvero parecchio pericolosa, perchè la squadra di Tudor, come ammesso dallo stesso allenatore in conferenza stampa, ha intenzione di ambire ai tre punti per sognare, chissà, qualcosa di più rispetto alle grandi salvezze ottenute quest'anno, cercando di fare un passo in più. Simone Inzaghi dovrà prepararla nel migliore dei modi, perchè i nerazzurri devono inseguire ed hanno come unico risultato la vittoria.