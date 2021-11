Inter news: i nerazzurri battono lo Sheriff 1-3 e ottengono 3 punti d'oro!

Partita ben giocata da parte dell'Inter che ha la pazienza di attendere il momento opportuno per affondare il colpo. Ci pensano Sanchez, Skriniar e Brozovic che, anche questa sera è stato il migliore in campo. Peccato per il gol subito: anche questa volta è stato preso in maniera ingenua, con una difesa troppo ferma, ma l'importante erano i 3 punti finali e sono arrivati. Adesso inizia già il clima derby in vista di domenica.

92' - Finisce qui! L'Inter porta a casa tre punti fondamentali!

91' - Gol Sheriff! Punizione di Thill, testa di Traorè e palla che va in rete! Ma troppo ferma la difesa nerazzurra

90' - Dumfries la mette in mezzo per Vidal che colpisce di testa troppo debole e centrale

87' - Sanchez imbecca con bel lancio Barella che salta un uomo, ma con il sinistro manda alto

84' - Entra Ranocchia ed esce de Vrij

82' - 3-0! Sanchez! Appena entrato viene lanciato in profondita e calcia forte di destro gonfiando la rete dello Sheriff!

81'- Escono Dzeko e Lautaro ed entrano Correa e Sanchez

72' - Per lo Sheriff entra Bruno ed esce Kolovos

69' - Azione insistita di Perisic che entra in area, la palla arriva a Lautaro che calcia debolmente

67' - Cartellino giallo per Skriniar che interrompe fallosamente una ripartenza dello Sheriff

66' - Gol Inter! Angolo di Brozovic, de Vrij prova di testa ma il portiere para. La palla arriva sulla testa di Skriniar, ma il portiere para ancora, ma nulla può sul tap-in

64' - Esce Dimarco ed entra Perisic

62' - Ammonito Fernando Costanza per fallo su Lautaro

61' - Cambio Sheriff: esce Addo ed entra Radelic

57' - Contropiede per lo Sheriff con Castaneda che calcia in porta, ma para senza problemi Handanovic

53' - Gol dell'Inter! Marcelo Brozovic! Azione insistita da parte di Vidal, che dribbla una difensore, scarica per Brozovic. Il croato finta la conclusione con il sinistro e poi scarica una botta secca di destro! Vantaggio meritato per i nerazzurri!

50' - Ammonito Cristiano per fallo su Dumfries

45' - Inizia il secondo tempo! Primo cambio per l'Inter: esce Darmian ed entra Dumfries

Una buona Inter che è in completo dominio della partita e crea occasioni su occasioni contro una squadra che, di fatto, sta solo arroccata dietro provando a ripartire, ma senza essersi resa mai realmente pericolosa. Due clamorose occasioni: una per Dzeko che stoppa divinamente e poi si fa parare il tiro solo davanti al portiere e poi per Lautaro che colpisce il palo dalla distanza. Unico appunto, dover velocizzare la manovra visto che lo Sheriff pensa solo a difendersi.

45' - Finisce il primo tempo senza recupero

42' - Ammonito Darmian per fallo su Cristiano

39' - Palo Inter! Azione insistita da parte dei nerazzurri, la palla arriva a Lautaro che prova il destro dalla distanza, ma si stampa sul palo! Clamorosa occasione!

33' - Che occasione per l'Inter! Vidal crossa in mezzo per Dzeko che salta due uomini con uno stop di petto sontuoso e poi si fa ribattere la conclusione solo davanti al portiere!

28' - Occasione Inter! Barella la mette per Lautaro che viene anticipato, poi Darmian col destro, ma la palla esce di poco! Adesso sono tante le occasioni per l'Inter!

27' - Occasione Inter! Dimarco da angolo la mette sul secondo palo per Lautaro che prova due volte la conclusione ed entrambe le volte viene ribattuto

25' - Vidal ruba palla e la mette in mezzo per Dzeko che di petto la appoggia per Dimarco che pressato non riesce a concludere

19' - Scambio Lautaro-Dzeko con il bosniaco che prova dalla distanza, ma la palla va fuori

17' - Dal calcio d'angolo batte Dimarco, la palla arriva a Dzeko che di testa da due passi manda fuori!

16' - Dimarco su punizione, Cristiano di testa manda in angolo

14' - Occasione Inter! Cross di Barella dalla trequarti per la testa di Lautaro, ma la palla finisce a lato!

12' - Occasione Inter! Lautaro servito sulla destra la mette in mezzo per Vidal che viene anticipato, poi Brozovic prova a piazzarla, ma il tiro viene ribatturo

7' - Occasione Inter! Vidal mette in mezzo, ma Lautaro cicca il pallone e non conclude a rete!

3' - Occasione Sheriff! Cristiano crossa in mezzo per Kolovos che viene fermato in angolo da Bastoni!

1' - Partiti!

Inter news: è arrivato il giorno della decisiva partita di Champions contro lo Sheriff.

Dopo la vittoria convincente nel match d'andata per 3-1 a San Siro, che ha permesso all'Inter di accorciare le distanze nella classifica del girone proprio contro nei confronti della squadra moldava, questa sera andrà in scena il remake della sfida che, in caso di vittoria, potrebbe permettere alla squadra di Simone Inzaghi di poter effettuare il sorpasso. Non sarà una partita semplice, come dimostrato in più occasioni dallo Sheriff, vista l'intraprendenza del reparto offensivo e visto il coraggio e la personalità avuti contro squadre come il Real Madrid e Shakhtar, che hanno portato a due incredibili vittorie che permettono alla squadra moldava di guardare tutti dall'alto in basso in classifica.

Dal canto suo, l'Inter, dovrà dimostrare di aver raggiunto quell'equilibrio di cui spesso ha parlato, durante la conferenza di ieri, Simone Inzaghi, e dovrà far vedere di aver acquisito una mentalità europea capace di permettergli di superare la fase a gironi che altrimenti diverrebbe un tabù. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev.

All. Jurij Mykolajovyč Vernydub.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.