Inter news, i nerazzurri battono il Napoli 3-2 e accorciano in classifica

98' - L'arbitro fischia la fine della gara! Vittoria preziosissima per l'Inter che accorcia su Milan e proprio il Napoli

97' - Napoli vicino al pari! Grande giocata di Anguissa che la mette in mezzo per Mertens. Il belga tutto solo spara alto!

91' - Traversa Napoli! Di Lorenzo crossa per Mario Rui, Handanovic colpisce come può e la palla va sulla traversa e poi fuori

90' - Concessi otto minuti di recupero

88' - Entra Satriano al posto di Ivan Perisic

85' - Punizione di Dimarco, Perisic la rimette in mezzo ma libera la difesa del Napoli!

84' - Ammonito Handanovic per perdita di tempo

78' - Gol Napoli! Dzeko perde un pallone sanguinoso, recupera Mertens che si gira rapidamente e mette la palla all'incrocio

74' - Entrano Gagliardini e Dimarco per Barella e Lautaro per l'Inter, per il Napoli entrano Elmas e Mertens per Insigne e Lozano

71' - Cartellino giallo per Vidal per fallo su Koulibaly

69' - Perisic salta internamente Di Lorenzo e prova il destro, ma Ospina blocca

62' - Esce Correa ed entra Dzeko ed entra Vidal per Calhanoglu

60' - Lautarooooooo! Correa ruba palla e parte in contropiede, da la palla a Lautaro che con il destro batte Ospina! 3-1 Inter

55' - Esce Osimhen ed entra Petagna

50' - Lozano punta Bastoni, la mette in mezzo, Handanovic non ci arriva e Skriniar salva sulla linea

47' - Occasione Inter! Perisic libera Calhanoglu che la mette in mezzo per Lautaro, ma Ospina salva

45' - Inizia il secondo tempo

Inter che si sveglia dopo il gol subito da Zielinski (con Handanovic che poteva fare meglio) e ribalta il Napoli alla fine del primo tempo grazie al rigore trasformato da parte di Hakan Calhanoglu, per fallo di braccio di Koulibaly su tiro di Barella, e il raddoppio di Ivan Perisic su colpo di testa grazie ad un grande calcio d'angolo battuto dallo stesso giocatore turco. Buone prove per Darmian, Calhanoglu e Barella. Deludenti le due punte

46' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo

45' - Un munuto di recupero

45' - Ivaaan Periiiisiiic! Angolo di Calhanoglu, testa del croato che batte Ospina! Vantaggio Inter!

43' - Occasione Inter! Barella intercetta la palla e calcia verso l'incrocio. Ospina vola sul suo tiro

41' - Cartellino giallo per Calhanoglu per fallo su Lozano

38' - Ancora Osimhen! Sempre Lozano salta Perisic, la mette in mezzo e il nigeriano di testa manda a lato

33' - Occasione Napoli! Lozano mette in mezzo dalla destra, Osihmen calcia a botta sicura, ma è murato da Ranocchia. Successivamente ammonito Rrahmani

25' - Hakaaaan Calhanogluuuu! Spiazzato Ospina su rigore! Parità ripristinata

24' - Calcio di rigore per l'Inter! Koulibaly tocca di braccio su tiro di Barella. Giallo per il difensore

16' - Gol Napoli! Zielinski recupera palla su Barella, serve Insigne che alza la testa e serve lo stesso polacco che batte Handanovic

15' - Ci prova Darmian con il sinistro, ma la palla va ampiamente a lato

9' - Ammonito Osimhen per fallo su Skriniar

7' - Cross dalla sinistra per Lautaro che va di testa, palla di poco alta

5' - Fabian Ruiz prova il tiro, ma è troppo defilato e Handanovic blocca

1' - Partiti!

Inter news: manca poco per l'inizio del big match tra i nerazzurri ed il Napoli.

Una partita che, per l'Inter, vale molto più dei tre punti in palio. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, non può fallire contro la squadra partenopea per evitare di perdere ulteriori punti dalla vetta, per staccare l'Atalanta che ha raggiunto i nerazzurri in classifica, per approfittare della sconfitta di ieri sera del Milan contro la Fiorentina ed anche per poter vincere il suo primo confronto diretto della stagione. Di contro il Napoli di Luciano Spalletti che vuole portare a casa i tre punti per essere la capolista in solitaria e, per quanto riguarda il tecnico di Certaldo, per avere una piccola vendetta nei confronti della sua ex squadra. Di seguito, le formazioni delle due squadre:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Luciano Spalletti.