Inter news, i motivi del calo di rendimento: D'Ambrosio spiega tutto

Inter news, Danilo D'Ambrosio spiega il calo della squadra nerazzurra.

Dopo il pareggio di ieri sera contro la Fiorentina per 1-1, il difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di SportMediaset spiegando cosa non sta andando in questa Inter del girone di ritorno che, non solo ha perso la vetta della classifica dopo essere stata sopra la seconda di sette punti, ma ha anche aumentato il distacco dalla vetta con Milan e Napoli e tra due settimane c'è uno scontro da brividi contro la Juventus che, se dovesse andare male, ricaccerebbe la squadra di Inzaghi al quarto posto in classifica.

D'Ambrosio ha parlato di un problema di risultati per l'Inter dovuto ai sette punti fatti in sette partite. Un po' poco per una squadra che dovrebbe puntare a ripetere lo scudetto della passata stagione. Per il difensore, se si fossero fatti dei punti in più nell'ultimo periodo, anche la squadra avrebbe avvertito il momento in maniera differente, adesso mancano serenità e spensieratezza che si erano avute nella prima parte del campionato e che avevano portato i nerazzurri ad essere i favoriti per il campionato.

Parole che non faranno piacere ai tifosi e che di sicuro faranno discutere, dal momento che risulta incomprensibile che una squadra che ha un obiettivo grande da raggiungere, possa non avere entusiasmo. Adesso è il momento di lavorare ancora più duramente e di recuperare energie fisiche e nervose in vista del prossimo importantissimo impegno di Serie A contro la Juventus. Una partita che deciderà tantissimo delle sorti scudetto dell'Inter e che farà capire molto delle ambizioni della squadra.