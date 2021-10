Inter news: i manager di Oaktree sono a Milano. "Riunioni in corso"

Inter news: i manager di Oaktree sono a Milano.

I rappresentanti del fondo americano, che ha garantito un prestito da 275 milioni a Suning, hanno assistito alla gara contro la Juventus. Non solo. Ieri (martedì 26 ottobre) erano anche alla Pinetina. "L'invito - rivela oggi il Corriere dello Sport - è arrivato dalla dirigenza interista, dopo che domenica avevano assistito al match con la Juve e a margine delle riunioni operative a cui hanno partecipato in questi giorni". Non va poi dimenticato che domani, giovedì 28 ottobre, l'Inter ha convocato l’assemblea dei soci. All’ordine del giorno ci sarà l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2021. Non solo. In 'scaletta' è prevista anche la nomina del consiglio d’Amministrazione e quella del collegio sindacale. Insomma: una giornata cruciale per i manager di Oaktree, per l'Inter e per il futuro del club nerazzurro.

Intanto, ieri, l'Inter ha prolungato l'intesa con lo sponsor Fratelli-Beretta. La notizie è arrivata direttamente dal sito ufficiale. "La partnership tra Inter e Fratelli Beretta si rafforza: il marchio di eccellenza del settore agroalimentare e sinonimo di italianità nel mondo da otto generazioni, già Official Supplier del Club Nerazzurro, diventa Official Regional Partner dei Campioni d’Italia fino alla stagione 2022-23. Un accordo che conferma la solida collaborazione che dal 2019 ha visto il Gruppo Beretta sempre più attivo al fianco della squadra nerazzurra. Siamo orgogliosi di continuare il percorso con i Campioni d’Italia qui a San Siro, La Scala del Calcio – il commento di Vittore Beretta – Come noi, l’Inter è una realtà ricca di storia e tradizione, con un forte senso di appartenenza, ma in grado di guardare sempre al futuro e di innovarsi, mantenendo saldi i valori in cui crediamo fortemente: impegno, lavoro di squadra, sacrificio e benessere del corpo e della mente”. Qui potete trovare il nostro approfondimento.