Inter news, i dirigenti cambieranno strategia in vista dell'estate

Inter news, i dirigenti cambieranno strategia per l'estate.

La scorsa sessione estiva di calciomercato è stata caratterizzata da cessioni molto dolorose come quelle di Romelu Lukaku, in direzione Chelsea, e quella di Achraf Hakimi, andato al Paris Saint Germain, per mettere in sicurezza il club e le sue casse. Degli addii che, ovviamente, non hanno fatto piacere i tifosi interisti che, nella prossima estate, potrebbero rivivere una nuova sessione molto complicata con una o più cessioni di qualche big della rosa con solo parte dei soldi che verrebbero investiti.

Secondo quanto riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non prevede una situazione dolorosa come quella di questa stagione, ma di sicuro qualche cessione ci sarà. Marotta, Ausilio, Antonello e Baccin hanno ricevuto le linee guida del presidente Zhang, seguendo il principio del taglio dei costi. I dirigenti hanno intenzione di non vivere situazioni a sorpresa come quella di Lukaku, pertanto ogni tipo di strategia verrà resa pubblica per non rendere i tifosi impreparati.

Una situazione ancora complicata per quanto riguarda la prossima estate, dopo quella scorsa che è già stata molto turbolenta. Marotta e Ausilio stanno già programmando il futuro con tutte le difficoltà del caso: da viale della Liberazione hanno intenzione di mantenere quanto più possibile una rosa competitiva per provare a competere per i massimi livelli. Adesso, però, è il momento di pensare al campo con la finale di Coppa Italia di domani e con le ultime due partite di campionato per concludere al meglio la stagione, visto lo scudetto quasi definitivamente perso.