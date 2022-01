Inter news, Handanovic parla prima della partita: le parole dello sloveno

Inter news, Samir Handanovic parla prima della partita contro la Lazio.

Il portiere e capitano nerazzurro, torna in campo insieme ai propri compagni, per riprendere il cammino che era stato interrotto con la pausa per le vacanze natalizie. L'estremo difensore interista ha analizzato ai microfoni di Dazn quegli errori che la squadra ha commesso nella partita d'andata allo stadio Olimpico, quando venne sconfitta dagli uomini di Sarri per 3-1, e cosa serve per portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti per la rincorsa al ventesimo tricolore.

Ecco le parole di Handanovic: "Non pensiamo all'andata, sono passate partite e tanti giorni. L'importante è non ripetere quegli errori, siamo stati leggeri e abbiamo perso anche per questo, nonostante un'ottima partita. La solidità in difesa? Quando la squadra è predisposta al sacrificio, le punte sono i primi difensori, viene da sé. Speriamo di non chiamare il gol e di ottenere un altro clean sheet. Il futuro? Per parlare di me c'è tempo, pensiamo alla gara di oggi".

Insomma, una gara molto sentita, soprattutto per gli episodi che sono accaduti nella partita d'andata. Per parlare dell'eventuale rinnovo di contratto e del nuovo ruolo da vice-Onana per la prossima stagione c'è tempo, questa sera i nerazzurri sono attesi da una partita molto complicata con quella che è stata l'unica squadra di Serie A che, fino a questo momento, è stata capace di battere gli uomini di Inzaghi. Vedremo questa sera come Handanovic e compagni approcceranno la gara e se riusciranno a vendicare il risultato della partita d'andata.