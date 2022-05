Inter news, Handanovic ha scelto: novità sul rinnovo del capitano

Inter news: Handanovic è pronto a rinnovare.

Dopo anni di servizio come portiere titolare dell'Inter che lo hanno inserito tra i migliori del nostro campionato, Samir Handanovic sembra essere arrivato nella fase calante della sua carriera (novità sulle sue condizioni). L'età che avanza e la necessità dei nerazzurri sta portando ad una nuova fase della carriera del portiere sloveno. Nell'ultimo anno è stato spesso criticato a causa di alcuni errori, senza però dimenticare di tutte le volte in cui ha salvato la porta dei Campioni d'Italia. Infatti l'ultimo Scudetto porta pure la firma di Handanovic. Negli ultimi mesi si è parlato tanto del suo rinnovo, che ancora una volta sembrava non arrivare.

Il numero 1 va a scadenza a giugno e l'acquisto di Onana sembrava aver definito l'addio di Handanovic alla maglia interista, ma non sarà così. Infatti secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro sembra aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Handanovic farà da "tutor" di Onana per le prossime due stagioni. Società e calciatore starebbero ragionando sulla base di un accordo biennale o annuale con opzione per il secondo anno. Per quanto riguarda lo stipendio, dai 3,2 milioni di euro passerà a guadagnarne la metà. Dunque stipendio dimezzato e accordo biennale, il rinnovo del contratto è vicino.

Intanto la squadra è concentrata a vincere il match di oggi pomeriggio contro l'Udinese, squadra da non sottovalutare. Inzaghi nonostante le diverse assenze, ha già in mente l'undici titolare che scenderà in campo (qui le probabili formazioni del match).