Inter news, Handanovic gonfia il petto: che risposta alle critiche

Inter news, Samir Handanovic gonfia il petto dopo la vittoria contro la Juventus.

Il capitano e portiere della squadra nerazzurra, nell'ultima partita, è stato tra i protagonisti sia in positivo, grazie ad alcuni interventi che hanno salvato il risultato, sia in negativo, visto che alcuni errori - come nel caso della traversa di Cuadrado - avrebbero potuto mettere a rischio la vittoria. In un periodo in cui si parla di un rinnovo di contratto entrato in discussione e di alcuni giudizi sulle prestazioni dell'ultimo anno che non sono state proprio positivissime, il portiere sloveno decine di tutelare la propria posizione, togliendosi anche qualche sassolino.

Infatti, come detto dallo stesso Handanovic ai microfoni di SportMediaset, la sua partita non è stata negativa e ha voluto sottolineare l'intervento decisivo sul tiro dello juventino Denis Zakaria che poi è andato ad impattare sul palo sostenendo che "magari (la parata) è sfuggita a voi, ma a me no", aggiungendo ulteriormente che ogni giocatore, in partite come quella contro la Juventus, deve tirare fuori qualcosa in più, come è stato domenica sera all'Allianz Stadium, cosa che ha portato alla vittoria.

Insomma, tante critiche che non toccano il capitano nerazzurro il quale, anzi, rimanda tutto al mittente sottolineando quanto di buono fatto e la sua decisività durante una partita decisiva come quello dell'Allianz Stadium. Adesso c'è la partita contro il Verona, gara molto complicata visto che la squadra di Tudor è sempre molto insidiosa per il suo modo di giocare molto aggressivo e per la voglia di raggiungere un livello ancora maggiore rispetto a quello raggiunto nella passata stagione. Servirà la migliore Inter e Inzaghi dovrà scegliere l'undici migliore.