Inter news, Handanovic al bivio: rinnovo possibile a due condizioni

Inter news, i nerazzurri sono a chiamati a risolvere nei prossimi mesi anche la questione Handanovic.

Il portiere e capitano interista è in scadenza di contratto a fine stagione e la società avrebbe già trovato il suo sostituto per il futuro con Andrè Onana. Il camerunese, salvo colpi di scena, approderà in nerazzurro a partire dalla prossima stagione a parametro zero, l’ufficialità potrebbe arrivare a metà gennaio. Sarà lui quindi l’erede dello sloveno, che compirà 38 anni il prossimo luglio. Handanovic sta vivendo una fase calante della sua carriera e sembra destinato ad appendere i guantoni al chiodo nel giro di qualche anno, anche se c’è da sottolineare che resta un portiere di altissima qualità e lo dimostra la buona stagione che sta vivendo, nonostante qualche errore di troppo. Il portiere sta rispondendo alle critiche sul suo conto a suon di parate e clean sheet, confermandosi come uno dei migliori estremi difensori del nostro campionato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter vorrebbe puntare ancora su di lui e sarebbe pronta ad offrirgli il rinnovo ma soltanto a determinate condizioni. La prima è che il giocatore debba ridursi drasticamente l’attuale ingaggio di 3,2 milioni di euro a stagione e la seconda sarebbe quella che lui accetti un ruolo più marginale, da secondo portiere. Adesso non resta che capire quali siano le intenzioni dello sloveno, restare all’Inter o tentare l’ultima esperienza della sua carriera altrove.