Inter News, Hakimi esalta Conte: "Mi ha fatto migliorare, gli sono grato"

Le immagini del bacio che Antonio Conte ha dato ad Achraf Hakimi dopo l'assist fornito dal marocchino a Matteo Darmian nella rete dell'1-0 decisivo contro il Cagliari, hanno fatto subito il giro del mondo.

Un gesto che prova come il tecnico salentino sia legato singolarmente con ogni componente della rosa e con la quale cura un rapporto quasi fraterno. Proprio sulla gestione da parte di Conte, l'ex terzino del Real Madrid in esclusiva per The Athletic ha detto:

"Il Mister lavora molto sulla tattica. Con me ha battuto molto su questo tasto affinché potessi adattarmi al sistema di gioco rapidamente. Ho dovuto migliorare, soprattutto sull'aspetto difensivo. Abbiamo lavorato molto sulla concentrazione e il posizionamento. Sono molto grato a Conte: mi ha aiutato a migliorare".