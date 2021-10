Inter news: guardate i numeri da brividi. Ecco perché lo Sheriff fa paura

Inter news: un anno di imbattibilità esterna. Lo Sheriff Tiraspol si presenta così, questa sera (martedì 19 ottobre), contro i nerazzurri in un match (quasi) decisivo per il girone di Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi è chiamata alla riscossa. Non solo per la prima sconfitta subita in campionato, c'è da tirarsi su anche in Coppa dei Campioni dove, appunto, il successo a 'San Siro' manca da troppo tempo. A Milano arriva la più bella sorpresa di questa Champions: lo Sheriff. Sorpresa fino ad un certo punto, attenzione. La scalata della squadra moldava è iniziata da molto lontano, superando avversari molto ostici, anche più forti sulla carta come la Stella Rossa Belgrado e la Dinamo Zagabria (come vi avevamo spiegato, lo scorso 29 settembre, in questo articolo).

Lo Sheriff guida infatti il gruppo a punteggio pieno con 6 punti. Successi storici contro sia contro lo Shakhtar Donetsk sia soprattutto contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Fortuna, sorte, tutto quello che volete ma lo Sheriff sfrutta le proprie qualità al massimo. Tanta difesa e ripartenze, sapendo di essere la squadra con minore esperienza (prima partecipazione alla fase a girone della Champions League). Lo Sheriff gioca senza paura. Non ha nulla da perdere. Ed ora si sta godendo il percorso con un sogno nel cassetto (qui le dichiarazioni di Vernydub).

Questa sera lo Sheriff scenderà in campo forte anche di un'imbattibilità esterna che dura da quasi un anno. L'ultima sconfitta fuori casa risale infatti al 1° novembre 2020: 1-0 contro il Petrocub nel campionato moldavo. I numeri contano per la statistica, è vero. A volte trovano il tempo che trovano, vero anche questo. Ma i numeri ci ricordano, per l'ennesima volta, che la squadra di Yuriy Vernydub è una gran bella realtà.