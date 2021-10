Inter news: guardate che Pinamonti. Cosa farà Inzaghi?

Inter news: Andrea Pinamonti ha già scoccato al cielo la sua freccia per ben tre volte in questo campionato. E siamo già oltre la metà dei gol che aveva segnato al massimo in un’intera stagione.

L’ex Inter è l’uomo del momento in casa Empoli: con la sua doppietta alla Salernitana, l'attaccante di scuola nerazzurra ha trascinato la formazione di Aurelio Andreazzoli nella vittoria in casa dei granata, iscrivendosi al contempo nel libro dei giovani bomber di questa Serie A. L'attaccante trentino è infatti uno dei quattro giocatori nati dal gennaio 1999 ad aver segnato almeno tre reti in questo torneo, insieme a Dusan Vlahovic, Brahim Diaz e Rafael Leao (qui il nostro articolo su questa tematica).

Domani, Pinamonti dovrebbe essere confermato da titolare proprio nel match contro al suo passato interista. La freccia - o meglio il boomerang in questo caso - trentina si ritroverà dunque opposto ai colori con cui è cresciuto. Uno stimolo certamente per continuare a stupire il suo nuovo popolo, che freme per l’attesa. Col possibile riposo di alcuni componenti della difesa interista (qui le ultime di formazione per Inzaghi), inoltre, Pinamonti potrebbe trovare maggiori possibilità per colpire il suo passato.

Inzaghi di certo ne osserverà i movimenti, lui che non ha mai chiuso la porta a Pinamonti per un eventuale ritorno a casa del talento di Cles. Andrea culla il suo sogno, ma intanto, per una notte, vorrà far venire gli incubi a Handanovic e compagni.