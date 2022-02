Inter news: gli inizi, Inzaghi e gli obiettivi: le parole di Farris

Inter news, il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris parla della sua carriera e dell'avventura in nerazzurro.

Uomo fedelissimo del tecnico interista, Farris ha parlato a lagazzettaregionale.it della sua esperienza da secondo allenatore e del rapporto proprio con lo stesso Simone Inzaghi, oltre agli obiettivi che vorrebbe raggiungere con l'Inter. Per Farris, infatti, è stata una sorpresa arrivare fino a questo livello, cosa che non avrebbe mai immaginato prima, ricordando le tre partite che, ad oggi, sono quelle indimenticabili con Lazio-Juventus 3-2 di Supercoppa Italiana, Lazio-Borussia Dortmund 3-1 nel girone di Champions League e l'Inter-Juventus 2-1 che ha portato a trionfare per la prima volta con la squadra nerazzurra.

Merito di tutto lo staff, certo, ma soprattutto di Simone Inzaghi che, per ammissione dello stesso Farris, è stato una rivelazione che gli ha cambiato la vita e lo ha completato al di là del campo da gioco, con un segreto che ne ha fatto le fortune: la grande passione che l'allenatore dell'Inter mette, ma anche la grande cultura del lavoro che lo ha portato ad avere grandissimi risultati. Insomma, non solo un semplice rapporto di lavoro, ma soprattutto una grande amicizia consolidatasi nel tempo.

Infine, Farris ha parlato degli obbiettivi per questo 2022, con la vittoria dello scudetto come orizzonte primario, anche se difficile da raggiungere, visto la grande concorrenza di squadre come Milan, Napoli ed Atalanta, ma anche di passare il turno degli ottavi di finale nella sfida affascinante contro il Liverpool. Tutto questo, però, riguarda il lato professionale, mentre dal lato umano il secondo nerazzurro si augura un pronto ritorno ad una vita normale nel più breve tempo possibile. I tifosi interisti si augurano che tutto ciò possa accadere. Con Inzaghi in panchina e Farris al suo fianco.