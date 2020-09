Inter News, gli infortuni di De Vrij e Bastoni non destano preoccupazioni

Arrivano buone notizie in casa Inter per quanto concerne gli infortuni di Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Entrambi, fermatisi durante gli impegni con le rispettive nazionali, non destano preoccupazioni.

Per l'olandese si tratta di una lieve distorsione, mentre l'italiano si è dovuto fermare per un leggero risentimento muscolare. La Gazzetta dello Sport inoltre, sul proprio sito ufficiale fa sapere che i difensori hanno già cominciato la fisioterapia e torneranno disponibili dalla metà della prossima settimana.

Sospiro di sollievo dunque per Antonio Conte che in un primo momento aveva temuto di dover cominciare la nuova stagione senza due dei suoi punti cardini della difesa.