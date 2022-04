Inter news, futuro in bilico per Lautaro? Cosa filtra da Milano

Inter news: Lautaro Martinez potrebbe partire.

L'Inter di Simone Inzaghi questa sera sfiderà la Juventus di Max Allegri. Uno dei protagonisti più attesi del Derby d'Italia (qui le ultimissime di formazione) è sicuramente Lautaro Martinez. Lui, Dybala, Vlahovic e Dzeko saranno le punte di fuoco di questo scontro che per i nerazzurri in caso di vittoria può significare tanto. Proprio sul futuro del Toro si sta discutendo in questi giorni. Nonostante il rinnovo del contratto arrivato pochi mesi fa, il suo futuro a Milano è ancora incerto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti il futuro di Lautaro non dipenderà da lui ma dalle necessità economiche del club. Se infatti la linea del mercato impostata dalla famiglia Zhang sarà la stessa della scorsa estate, una o due pedine di spessore saranno sacrificate e tra queste potrebbe esserci proprio Lautaro Martinez. Secondo Calciomercato.com, per il Toro ci sarebbero due top club inglesi: Arsenal e Tottenham. Antonio Conte e Paratici vorrebbero portare l'argentino in Inghilterra, ma per farlo dovranno sganciare almeno 80 milioni di euro. Lautaro, dal canto suo, fresco di rinnovo fino al 2026 con ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione si trova bene a Milano e non vorrebbe andar via. Ma a fine stagione l'Inter farà le sue valutazioni.

Intanto per il match di questa sera Inzaghi punta su di lui e su Dzeko per vincere questo Derby d'Italia, che potrebbe dare alla squadra lo slancio decisivo nella rincorsa scudetto. Tutto questo contro una Juventus che recupera tre giocatori importanti (qui i convocati ufficiali di Allegri).