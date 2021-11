Inter news, fissato l’incontro per Brozovic. Tre top club pronti all’assalto

Inter news, in casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a fine stagione. Dopo aver blindato Lautaro Martinez e Nicolò Barella, adesso bisognerà blindare anche il centrocampista.

Il croato non ha ancora trovato l’intesa economica con la società e avrebbe richiesto un sostanzioso aumento dell’ingaggio rispetto ai 4.2 milioni di euro percepiti attualmente. Come riportato da Sport Mediaset, nel corso di questa pausa per le nazionali dovrebbe andare in scena l’incontro tra la dirigenza nerazzurra, il padre agente del giocatore e la sua avvocatessa. L’intenzione di Beppe Marotta (qui le sue parole sulla questione) e Piero Ausilio sarebbe quella di trattenerlo e sarebbero pronti a provare a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.

Il classe ‘93 è uno dei punti fermi del centrocampo nerazzurro e si è rivelato negli ultimi anni come uno dei migliori nel suo ruolo, attirando su di se l’attenzione di diversi top club europei. Come riporta la redazione di Sport Mediaset sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e il Liverpool. I tre club starebbero monitorando con attenzione la situazione e sarebbero in attesa di ulteriori sviluppi. Nel caso in cui il croato non dovesse riuscire a trovare l’intesa con l’Inter, sarebbero pronte a mettere sul piatto 7/8 milioni di euro di ingaggio. L’Inter resta comunque fiduciosa e spera di riuscire a risolvere la situazione il prima possibile.