Inter News, fissata la data del rientro di Eriksen in Italia: il programma

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Christian Eriksen. Il futuro per un ritorno in campo con la maglia resta incerto dopo il malore accusato con la nazionale danese nella sfida contro la Finlandia del 12 giugno ad Euro 2020 e il conseguente installazione di un defribillatore cardiaco sottocutaneo capace di tutelarlo in caso in cui dovesse essere nuovamente colpito da un’aritmia ventricolare.

L’apparecchio permette alle persone di svolgere attività agonistica, ma per le leggi vigenti in Italia, il giocatore non sarebbe idoneo a continuare a giocare. Secondo il parere di alcuni esperti, il giocatore potrebbe tornare a giocare nel nostro paese soltanto nel caso in cui togliesse il defribillatore

Come riportato da Sky Sport, Eriksen rientrerà a Milano la prossima settimana per sottoporsi ad una serie di accertamenti medici per capire se potrà riprendere l’attività agonistica nel nostro paese o soltanto all’estero. L'obiettivo, del giocatore e dell'Inter, è quello di indagare sulle cause che hanno portato all'aritmia e quindi all'arresto cardiaco.. Il ritorno in campo è sì difficile, ma non è impossibile.Ulteriori novità sono attese nelle prossime settimane.

Il classe ‘92, inoltre, passerà a visitare Appiano Gentile per salutare i suoi compagni di squadra, la dirigenza, lo staff tecnico e conoscere di persona Simone Inzaghi.