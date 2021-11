Inter news, Filippo Inzaghi parla di Simone: le sue parole in vista del derby

Inter news: Filippo Inzaghi parla del derby e di suo fratello Simone.

L’ex centravanti rossonero, che ha giocato tantissime stracittadine di Milano, ha parlato della partita di domenica sera in cui il suo cuore sarà diviso in due parti tra la squadra del cuore con cui ha vinto tanto e con cui si è tolto tantissime soddisfazioni e lo spirito familiare visto che suo fratello, Simone Inzaghi, è, oggi, allenatore sulla panchina dell’Inter. Un’analisi di un match decisivo soprattutto per i nerazzurri che hanno come unico risultato quello della vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta che dista attualmente sette punti in classifica.

Ecco le parole di Inzaghi a Sky Sport: “Sarà una bella partita. Il Milan rimane nel mio cuore, ma è chiaro che mio fratello sta facendo molto bene in una situazione complicata perché ha perso due giocatori come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi che l’anno scorso sono stati determinanti. Non è facile fare quello che sta facendo lui in questo momento, però sarà un bel derby. Il risultato del Milan è sempre il primo che guardo: complimenti a Pioli, ma anche a Maldini e Massara. Sarà un bel derby, adesso però mi concentro su sabato perché ho già paura della partita con il Pordenone”.

Insomma, si prospetta davvero una partita interessante e tirata. Ma prima bisogna pensare alla sfida di Champions League contro lo Sheriff che potrebbe decretare il sorpasso in classifica nel girone – vedi qui tutte le informazioni in merito alla partita. Un tour de force molto importante che dirà davvero molto sulle ambizioni dell’Inter di questa stagione e che dovrà essere affrontato con fiducia, soprattutto dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese – rivivi qui la live testuale del match.