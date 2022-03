Inter news, fiducia piena ad Inzaghi: novità sul possibile rinnovo

Inter news: l'ex tecnico della Lazio ha conquistato Milano.

Arrivano con un po di scetticismo, soprattutto dopo l'addio di Conte che aveva spezzato il ciclo della Juventus, Simone Inzaghi sta facendo un'ottima annata alla sua prima in nerazzurro. Ha già conquistato un trofeo (la Supercoppa), dopo 10 anni ha riportato l'Inter agli ottavi di Champions andando fuori contro una delle favorite ed è in piena lotta Scudetto. Insomma, il neo tecnico nerazzurro sta guidando alla grande questa nuova Inter e la società vuole aprire un ciclo vincente insieme a lui. Proprio per questo, piena fiducia ad Inzaghi. Marotta e Ausilio oltre ai rinnovi dei calciatori (qui le novità su Perisic), stanno già lavorando per il rinnovo dell'allenatore.

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, proprio in questi giorni Zhang e tutta la dirigenza dell'Inter, sono stati molto vicini ad Inzaghi. Il tecnico forte della fiducia di tutto l'ambiente vuole regalare all'Inter il sogno della seconda stella Inoltre, sottolinea la rosea, questa fiducia sarà presto tramutata da parole a fatti, visto che è già previsto il rinnovo di contratto a fine stagione. Il mister nerazzurro sta dimostrando di essere uno dei migliori tecnici italiani della sua generazione e vuole continuare a guidare l'Inter ancora per tanti anni. Dunque a fine anno, possibile prolungamento del contratto con ritocco dell'ingaggio.

Ma prima c'è da pensare alla sfida di questa sera contro il Torino, partita fondamentale per l'andazzo del campionato. Inzaghi non potrà contare su Brozovic e De Vrij, due assenze pesanti, ma ha già in mente i sostituti (qui le novità di formazione).