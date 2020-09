Inter News, fatturato boom di Suning: oltre 97 miliardi di dollari

Suning si conferma per l'undicesimo anno di fila una tra le prime 500 imprese non statali in Cina e al secondo posto nella lista annuale della Federazione cinese dell'Industria e del Commercio. E' quanto riferito dalla redazione di Calcio & Finanza che spiega poi dettagliatamente questo traguardo.

Con un fatturato pari 665,259 miliardi di Renminbi (l'equivalente di 97 miliardi di dollari), la multinazionale degli elettrodomestici si è confermata al primo posto per quanto concerne la vendita al dettaglio su Internet. Inevitabile la soddisfazione del patron di Suning, Zhang Jindong, dopo la straordinaria riconferma sul mercato.

"Miglioreremo ulteriormente l’integrazione e l’applicazione delle novità digitali nell’intera catena di vendita al dettaglio. Suning sfrutterà i suoi vantaggi in tutte le categorie di clientela per servire al meglio il mercato globale". Queste le parole di Zhang Senior riportate da C&F.