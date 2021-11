Inter news, Esposito parla dell'Inter: il suo augurio per il futuro

Inter news: Sebastiano Esposito si racconta e parla delle sue ambizioni.

Il giovane attaccante classe 2002, in prestito al Basilea dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto, dopo un anno complicato passato tra Spal e Venezia, sembra aver trovato la propria dimensione e la propria continuità, ma spera, un giorno, di realizzare i propri obiettivi. Infatti, come raccolto all’interno dell’intervista a Tuttomercatoweb, Esposito si augura di poter giocare, un giorno in Italia ed in Serie A, anche se è ben consapevole che la scelta non dipende da lui, ma da ciò che decideranno le due società a fine anno.

Non solo gli obiettivi personali, ma anche quelli della ‘sua’ Inter, con cui ha esordito a 17 anni e in cui si auguro di poter tornare a giocare in futuro. Tra gli argomenti toccati anche quello della lotta scudetto, che Esposito si augura possa vedere l’Inter ancora vittoriosa come accaduto nella scorsa stagione, soprattutto perché si trova nella stessa situazione punti dell’anno scorso e poi perché ha l’organico per farlo.

Infine, il giovane attaccante non dimentica che gli ha permesso di esordire tra i grandi, ovvero quell’Antonio Conte che da qualche settimana è approdato sulla panchina del Tottenham. Esposito, infatti, ha rivelato di avergli mandato un in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale, avendo ricevuto la promessa di Conte che lo avrebbe seguito anche da lontano. Lo stesso Esposito ha affermato come Conte abbia tutte le carte in regola per far bene anche in questa stagione, dato che ovunque sia andato ha sempre portato delle vittorie.