Inter News, Eriksen si racconta: idoli d'infanzia, hobbies e prima maglia

E' un Christian Eriksen visibilmente entusiasta quello che nelle ultime settimane stiamo ammirando in campo al fianco di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il fuoriclasse danese, accantonate le difficoltà nell'adattarsi al sistema di gioco proposto da Antonio Conte, finalmente è riuscito a conquistarsi un posto da titolare.

Lunedì sera contro l'Atalanta con ogni probabilità prenderà nuovamente posto dal 1', ma nel frattempo, in esclusiva per il Matchday Programme, il centrocampista di Middlefart ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita partendo dal proprio idolo d'infanzia. "Il mio idolo da bambino è sempre stato Michael Laudrup. In Danimarca tutti vogliono essere come lui, è stato il giocatore danese più forte in assoluto. E' stato fonte di ispirazione".

Queste le parole di Eriksen sul beniamino che aveva da piccolo alla quale si aggiunge il legame particolare con uno dei maggiori esponenti del calcio italiano: Roberto Baggio. "Mio papà era un grande fan di Roberto Baggio. Appena ne ha avuto occasione, mi ha acquistato una sua maglia. Quindi la prima maglia da calcio che ho avuto è stata proprio quella del Divin Codino".

Piccola curiosità legata alla passione per la musica e all'importanza che Eriksen dà ad essa: "C'è sempre la musica ad accompagnarmi verso gli allenamenti e nel pre-partita. Le mie due canzoni preferite in questo periodo sono "Wow" di Post Malone e "Beautiful people" di Ed Sheeran".

Infine, il n°24 nerazzurro, ha voluto esternare le emozioni provate dopo la punizione capolavoro messa a segno nel derby di Coppa Italia contro il Milan che valse il passaggio alla Semifinale. "Segnare ha sempre un gusto speciale, unico. Farlo nel derby è stato bellissimo, quel calcio di punizione era perfetto per me. E' stato un momento eccezionale".