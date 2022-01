Inter news, Eriksen riparte dalla Premier League: nuovo club per il danese

Inter news: nuova avventura per Christian Eriksen.

Nella scorsa stagione, sotto la guida di Antonio Conte, è partito in sordina inserendosi poi alla grande e dominando in mezzo al campo. Grazie alle sue qualità uniche, Eriksen è stato uno degli artefici principali della vittoria dello Scudetto dell'Inter. L'ex Tottenham ha subito conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri, che purtroppo però hanno dovuto salutarlo. Dopo la brutta esperienza agli Europei, dove ha rischiato la vita in campo (salvato dall'intervento tempestivo di Kjaer e dei medici), Eriksen ha dovuto dire addio all'Inter (qui la lettera da brividi della società). Il defibrillatore impiantatogli sotto pelle non gli permette di scendere in campo in Serie A, costringendolo alla rescissione. Ora però, sembra arrivare la luce alla fine del tunnel.

Il centrocampista ex Inter sembra pronto a tornare in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eriksen sarebbe vicino a firmare per il Brentford, club di Premier League attualmente 14esimo in classifica. Prima, però, sono necessari una serie di accertamenti a cui Eriksen verrà sottoposto nei prossimi giorni. Sempre secondo Sky, infatti, non basterà la classica visita di idoneità, ma sarà necessaria un’attenta valutazione delle condizioni di salute del centrocampista, che verrà effettuata da un cardiologo scelto dal club. Poi l'ultimo passo, il permesso di lavoro. Il danese potrà dunque essere tesserato dalla società anche dopo il 31 gennaio, essendo svincolato.

Insomma, Christian Eriksen è pronto a ricominciare la sua seconda esperienza in Premier League e soprattutto è pronto a tornare dopo la brutta parentesi di quest'estate. Intanto l'Inter è costantemente a caccia di nuovi giocatori forti come il danese (qui le ultime novità di mercato).