Inter News, Eriksen non parte per Verona: il danese vola in patria

Il 2020 con la maglia nerazzurra addosso per Christian Eriksen è già finito. Il danese infatti, non partirà per Verona poiché ha ottenuto dalla società un permesso per far ritorno nel proprio paese d'origine.

Il motivo, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, sarebbe legato all'imminente nascita del figlio. Un ritorno in patria dettato dalla volontà di stare vicino alla moglie incinta ma che ha un retrogusto un po' amaro.

Eriksen infatti, probabilmente ha preso la decisione di partire prima del previsto perché cosciente del fatto che per Antonio Conte non è una pedina di vitale importanza e che sicuramente contro il Verona di Ivan Juric non sarebbe sceso in campo, se non per pochi minuti.