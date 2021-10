Inter news: Eriksen in Premier? Le parole della Federazione inglese

Inter news: Christian Eriksen in Premier League?

E’ sicuramente troppo presto per dirlo ed è giusto lasciare che il centrocampista danese recuperi tranquillamente la propria salute e la serenità insieme alla sua famiglia. Ma l’ipotesi è stata avanzata da un portavoce della FA all’agenzia PA. Un’eventualità ancora lontana, come detto, ma le prime ipotesi cominciano ad essere caldeggiate, soprattutto alla luce di quanto riportato sul bilancio dell’Inter in merito all’incertezza del ritorno in campo di Eriksen – leggi qui le ultime sul giocatore.

Ma intanto, ecco le parole del portavoce della Fa: "Per quanto riguarda Christian Eriksen che potrebbe giocare in Inghilterra, è impossibile commentare le sue circostanze individuali senza conoscere la sua condizione e i rischi ad essa associati. Come sempre, qualsiasi valutazione sarebbe su base individuale". Insomma, per il momento tutto è incerto in un senso o in un altro e, come già detto, è importante che Eriksen ritrovi la serenità e la salute. Per un ritorno in campo, se ne riparlerà, ma, da questo punto di vista, in Inghilterra sono molto più possibilisti viste le regole in tal proposito, così come accaduto per Blind, oggi all’Ajax.

Vedremo con il passare del tempo che epilogo si avrà. Di sicuro, la cosa più importante, è che Eriksen stia bene e riesca a vivere tranquillamente e senza pressioni di sorta la propria vita, soprattutto fuori dal campo. Perché quanto successo a Copenaghen, nella partita inaugurale degli Europei, è un episodio che difficilmente verrà dimenticato, soprattutto da parte di chi, come Kjaer, era in campo con lui e ha mantenuto la lucidità in momenti drammatici – leggi qui le parole del difensore rossonero.