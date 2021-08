Inter News, Emerson Palmieri lascia il Chelsea: affare in chiusura

Nuova avventura per Emerson Palmieri, accostato più volte all’Inter nelle ultime finestre di mercato. Secondo quanto riportato da l’Equipe, sarebbe tutto fatto per il suo passaggio all’Olimpique Lione, battuta la forte concorrenza del Napoli. L'esterno è in cerca di riscatto dopo aver trovato pochissimo spazio nell'ultima stagione.

Affare chiuso con la formula del prestito oneroso per circa un milione di euro per una stagione, stando a quanto riferito dall’autorevole quotidiano transalpino, non sarà presente né il diritto né l'obbligo di riscatto. Le parti, adesso, starebbero limando gli ultimi dettagli ed il giocatore è atteso in Francia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. Peter Bosz, tecnico del Lione, conta di averlo regolarmente a disposizione per il prossimo match di campionato contro il Clermont, in programma domenica.

L’esterno mancino sembrava vicinissimo al Napoli dell'ex Inter Luciano Spalletti nelle ultime settimane ma avrebbe deciso di trasferirsi in Ligue 1. Fondamentale per la sua scelta sarebbe stato il direttore sportivo del club transalpino Juninho Pernambucano. Nuova esperienza per Emerson Palmieri dopo 3 anni trascorsi con la maglia del Chelsea in cui ha collezionato ben quattro trofei in bacheca: una Champions League, un’Europa League, una Supercoppa Europea e la FA Cup. L’ufficialità del suo trasferimento al Lione dovrebbe arrivare entro stasera.