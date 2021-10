Inter news: ecco l'offerta a Marcelo Brozovic per il rinnovo. A quanto si apprende, il club incontrerà l'entourage del centrocampista dopo la trasferta di Empoli in programma martedì 27 ottobre alle ore 20.45.

Il punto della situazione viene messo nero su bianco oggi, sabato 23 ottobre, dal Corriere dello Sport. "Brozovic guadagna attualmente 4,2 milioni di euro. Resta da vedere quanto elevate saranno le sue richieste visto che da gennaio potrà firmare per un altro club a parametro zero. A Milano - ricorda Andrea Ramazzotti nel suo articolo - si trova bene ed è stimolato da proprietà, compagni e tifosi". Quale sarà l'offerta dell'Inter per continuare il 'matrimonio' con Marcelo Brozovic? "L'Inter - chiarisce subito il quotidiano sportivo - non ha intenzione di partecipare a un'asta: arriverà fino ad una certa cifra (5 milioni più bonus), non (molto) oltre".

Dopo la fondamentale vittoria in Champions League contro lo Sheriff, il centrocampista croato aprendo il capitolo del suo rinnovo con l'Inter aveva detto: "Eh vediamo. Bisogna capire in questi giorni cosa dicono loro (riferimento alla proposta della società, ndr) e poi vediamo". Sempre in occasione di Inter-Sheriff era intervenuto anche l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta: la società, aveva fatto capire l'ad, dovrebbe incontrare l'entourage di Brozovic già nei prossimi giorni. Ed ecco appunto che c'è il 'periodo' - dopo Empoli-Inter in programma martedì - e come racconta il Corriere dello Sport l'offerta oltre la quale l'Inter non andrà: circa cinque milioni di euro più bonus.

Insomma: non dovrebbero esserci sorprese negative sul prolungamento fra l'Inter e Brozovic nonostante i 'segnali discordanti' emersi nelle ultime ore. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle sirene inglesi. Quali? Quelli del club appena acquistato dal miliardario fondo saudita Pif. "Il rinnovato Newcastle degli sceicchi, infatti, avrebbe concretamente messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro" aveva confermato anche il sito Cittaceleste.it. Qui potete trovare il nostro approfondimento.