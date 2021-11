Inter news, ecco i migliori e i peggiori del derby per Bergomi

Inter news, arrivano giudizi importanti.

L’ex difensore dei nerazzurri Beppe Bergomi ha commentato a Sky il derby degli uomini di Inzaghi: “Solo un insufficiente, ovvero Lautaro Martinez. Credo che Calhanoglu sia stato tra i migliori, proprio per la personalità che ci ha messo. E poi è stato sempre pericoloso. Buona la prestazione di Darmian e Perisic. Bastoni è stato senza dubbio il migliore in difesa. Dzeko per la giocata sull’occasione di Vidal merita la sufficienza”.

Promossi dunque Calhanoglu, Bastoni, e gli esterni. Male Lautaro, mentre per Bergomi si può salvare la prestazione di Dzeko, nonostante una prova non brillantissima.