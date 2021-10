Inter news, è appena emerso un nuovo retroscena su Lukaku e Inzaghi

Inter news: è appena emerso un nuovo retroscena su Romelu Lukaku e Simone Inzaghi.

A riportarlo oggi, giovedì 21 ottobre, è Il Giorno. L'articolo conferma quanto raccolto da questa nostra esclusiva del 12 agosto. Come InterDipendenza ha raccontato - mentre i media nazionali parlavano di Duvan Zapata come grande obiettivo dei nerazzurri - Inzaghi, quando Lukaku ha chiesto di essere ceduto, ha incontrato la dirigenza facendo passare un messaggio molto chiaro. "Voglio Edin Dzeko". L'Inter cercava due punte e una, appunto, doveva essere il cigno di Sarajevo. La società, come sappiamo, lo ha accontentato immediatamente. E anche Dzeko, giornata dopo giornata, ha ripagato questa sconfinata fiducia.

Basta infatti guardare i numeri e le prestazioni attuali. Dzeko è infatti è tra i protagonisti assoluti di questa Inter. Già sei le reti realizzate (più una martedì sera in Champions League contro lo Sheriff) e due assist. Numeri importanti per un giocatore che è stato fortemente voluto, ripetiamo, dall'attuale mister. In estate infatti l'allenatore era certo di poter far conto su Lukaku, ma la maxi offerta del Chelsea (115 milioni di euro) ha fatto sì che le strategie di mercato dovessero essere improvvisamente riviste. Dzeko, ricorda Il Giorno, aveva sfiorato il nerazzurro in diverse occasioni. Anche Antonio Conte infatti (che lo aveva cercato già al Chelsea) avrebbe voluto portarlo alla sua corte ma poi non se ne fece nulla. La partenza di Lukaku ha creato i presupposti per far sì che questa trattativa si concretizzasse.

E Dzeko, ora, come detto, è un punto fermo di questa Inter. Lo sarà (molto) probabilmente anche domenica sera nel big match contro la Juventus. Inzaghi, infatti, starebbe pensando al cambio di almeno tre uomini ma non assolutamente a modificare la coppia d'attacco con il cigno di Sarajevo e Lautaro Martinez. Qui potete trovare il nostro approfondimento.