Inter news: è appena emerso il particolare chiave su Pif

Inter news: secondo le ultime informazioni sarebbe emerso un particolare chiave sulla possibile trattativa con Pif.

A riportarlo, in queste ore, è il portale Ld Sports sul social network cinese Weibo. Pif ha, da poco, acquisto il Newcastle ma si tratterebbe solo di un primo investimento nel mondo del calcio. L'intenzione sarebbe quella di avere almeno due club in Europa. Stando alle voci delle ultime ore, appunto, sarebbe questa la ragione per la quale i dialoghi con Suning e l'Inter starebbero continuando (nonostante le smentite). La trattativa infatti è reale, come una fonte vicinissima al club nerazzurro ha confermato a InterDipendenza: in questo articolo trovate la nostra esclusiva del 15 ottobre. D'altronde, com'è noto, la situazione in cui si trova il gruppo cinese (impossibilitato a immettere capitali nel club) porterebbe alla cessione come una delle possibili, future soluzioni. L'alternativa sarebbe infatti quella di ripetere quanto fatto quest'estate: ricorrere, cioè, alla cessione dei migliori giocatori della rosa.

Ma qual è la novità emersa nelle ultime ore?

Per far sì che la trattativa fra Inter e Pif abbia il 'lieto fine', mancherebbe un aspetto. Si tratterebbe della questione stadio. Pif infatti vorrebbe acquistare l'Inter ma già con la proprietà dell'asset del nuovo impianto e, quindi, con le autorizzazioni finali già avviate. Per il resto, conferma sempre il portale cinese, c'è la sensazione che la trattativa possa avere un esito positivo e potrebbe dunque portare al passaggio di consegne da Suning a Pif. Le parti dovrebbero trovare l'accordo sulla base di una cifra vicina al miliardo di euro. La famiglia Zhang non si è infatti mai mossa da questa valutazione.

Risolta la vicenda dello stadio quindi la trattativa potrebbe davvero decollare? Non resta, come sempre, che attendere...