Inter news, è ancora turnover: fuori altri due titolari contro l'Udinese

Inter news: Lautaro Martinez e Stefan De Vrij potrebbero rifiatare contro l'Udinese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due calciatori non dovrebbero comparire nell'elenco dei titolari, per la gara di domenica 31 ottobre, e staranno a riposo in vista del match in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol, valido per la fase a gironi di Champions League.

Contro i friulani, dunque, potrebbero essere impiegati Andrea Ranocchia al posto dell'olandese e uno tra Alexis Sanchez e Joaquin Correa in attacco. In questo articolo vi parliamo anche della situazione relativa all'attaccante cileno. Edin Dzeko dovrebbe invece ritornare al suo posto dopo la panchina di Empoli. Contro i toscani, infatti, è stato applicata una notevole rotazione proprio per permettere a tutti di giocare e soprattutto di tirare il fiato visti i ricchi impegni degli ultimi mesi. A centrocampo dovrebbe ritornare anche Hakan Calhangolu, che nell'ultima partita ha lasciato il posto a Roberto Gagliardini.

Buone notizie arrivano anche dall'infermeria che si è completamente svuotata. Nella gara del 27 ottobre, infatti, anche Stefano Sensi ha dato delle garanzie da subentrato così come il recupero di Arturo Vidal. Il cileno non ha giocato ma ha smaltito l'attacco influenzale, ne avevamo parlato qui, che non gli aveva permesso di essere a disposizione per la gara, poi pareggiata, contro la Juventus.