Inter news: è allarme rimonte. Ad Inzaghi manca un calciatore preciso

Inter news: c'è un problema di gestione dei risultati in casa nerazzurra.

Lancia il campanello d'allarme oggi, 10 novembre, il Corriere dello Sport. Il quotidiano analizza il rendimento della squadra di Inzaghi quando in vantaggio. Tutto bene? Non proprio. Lautaro e compagni hanno perso ben 11 punti dopo aver segnato il primo gol, e il derby non ha fatto altro che alimentare il trend negativo. Un problema di tenuta del risultato che ha evidentemente causato il gap dalle prime della classe, e rallentato la marcia della formazione nerazzurra.

Il giornale ricorda i vari casi che hanno contraddistinto questo campionato: dalla rimonta subita dalla Sampdoria (per due volte, dopo vantaggi nerazzurri), all'Atalanta, fino alla stessa Juventus. Tutte gare dove l'Inter ha lasciato i tre punti per strada, dopo aver messo apparentemente in discesa l'incontro. Con la Lazio, sempre dopo il primo gol nerazzurro, è arrivato invece un ko doloroso.

Solo due le goleade, fin qui, in campionato: contro Genoa e Bologna. In quegli incontri l'Inter non ha smesso di segnare, andando a capitalizzare e chiudere dei match mai in discussione. Un altro dato emblematico è sugli 1-0. I nerazzurri non hanno mai vinto con questo risultato in stagione (vale anche per la Champions). Per ottenere i tre punti, i ragazzi di Inzaghi hanno sempre dovuto siglare almeno due gol. Manca, per il quotidiano, un uomo da contropiede, capace di spaccare le partite, e dunque chiuderle. Quello che erano Lukaku e Hakimi lo scorso anno, e non sono oggi i calciatori della rosa nerazzurra (non lo è nemmeno Dzeko, fra i più positivi fin qui, e sulle cui condizioni ora c'è apprensione. Clicca qui).