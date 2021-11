Inter news: è allarme infortuni. Tre calciatori preoccupano Inzaghi

Inter news: nel corso del derby, hanno destato preoccupazione gli stop di alcuni calciatori nerazzurri.

Da Nicolò Barella ad Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko: diversi gli acciaccati sui quali ora si spera non sia nulla di grave. E' stato lo stesso Simone Inzaghi nelle dichiarazioni di ieri a fine match, a generare qualche dubbio sulle condizioni fisiche dei suoi. Ma quali sono le condizioni reali dei tre calciatori? In vista della sfida col Napoli, che seguirà la sosta, l'Inter avrà pure il problema dei sudamericani. I soliti enigmi legati al rientro dagli impegni in Nazionale di Lautaro e colleghi, appesantiranno dunque ulteriormente una situazione del tutto in divenire.

"Barella ha chiesto il cambio per un affaticamento, a fine primo tempo anche Dzeko e Bastoni avevamo qualche problema. Spero solo siano cose di poco conto", il commento di Inzaghi ripreso oggi da La Gazzetta dello Sport.

Per il quotidiano, Dzeko risponderà comunque alla chiamata della Bosnia, così come i due calciatori azzurri. Le condizioni saranno poi valutate. Il derby (qui le pagelle di InterDipendenza.Net) non ha lasciato dunque solo strascichi per il punteggio di parità che non ha mutato le proporzioni in classifica (leggi il nostro approfondimento). Ora l'Inter trema per le condizioni fisiche di tre calciatori importantissimi, in un momento evidentemente cruciale della stagione nerazzurra. La speranza è che oltre al danno, non segua la beffa.