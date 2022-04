Inter news, Dzeko rincuora i compagni dopo Bologna: le sue parole

Inter news, Dzeko rincuora la squadra dopo la sconfitta contro il Bologna.

La serata di ieri è stata forse la più complicata, per la squadra nerazzurra, degli ultimi due anni, con la sconfitta per 2-1 contro il Bologna che rischia, in maniera irreversibile, di consegnare lo scudetto nelle mani del Milan che rimane a più due dalla squadra di Simone Inzaghi ed ha il destino nelle proprie mani da qui al termine della stagione. Uno stop davvero incredibile per come è maturato e che rischia di avere dei contraccolpi psicologici nella squadra che, domenica prossima, se la dovrà vedere contro un'altra squadra insidiosa come l'Udinese che ha battuto 0-4 la Fiorentina.

Ecco perchè, attraverso il suo profilo Instagram, l'attaccante nerazzurro Edin Dzeko, che ieri è entrato senza riuscire ad essere incisivo, ha voluto mandare un messaggio alla squadra. Ecco quanto scritto dal bosniaco: "La nostra gloria più grande non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta che si cade. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: quello che conta è il coraggio di continuare". Da apprezzare le parole del giocatore ha voluto fare da chioccia morale per i propri compagni di squadra.

Ma adesso, purtroppo, rischia di essere davvero troppo tardi con l'ennesimo momento decisivo buttato alle ortiche dalla squadra che, ad oggi, in questa stagione, non ha dimostrato di avere una tenuta mentale nei momenti cruciali del campionato molto solida e anche ieri sera si è visto con troppa frenesia e troppo nervosismo. Adesso, l'unico obiettivo degli uomini di Inzaghi sarà quello di fare dodici punti in quattro partite, perchè il destino ha regalato dei bonus che sono stati sprecati nuovamente.