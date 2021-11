Inter news, Dzeko chiude la bocca alle perplessità degli ex

Inter news: l'ex colonna dell'Inter intervistato da L'Interista su Radio Nerazzurra (qui l'intervista completa), ha analizzato la squadra di Simone Inzaghi.

Nazzareno Canuti, ex difensore nerazzurro e uno degli artefici dello scudetto del 1980, è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra. L'ex Inter ha analizzato il momento della squadra di Simone Inzaghi. Ma non solo. Infatti si è voluto soffermare su diversi giocatori, come Dzeko, che secondo lui sono fondamentali per questa squadra, svelando anche un retroscena sul bosniaco. Canuti ha subito detto la sua sui primi mesi di Inzaghi. "La partenza dell'Inter? Meglio di come mi aspettassi. Le aspettative, dopo l'addio di Lukaku e Hakimi, erano basse. Simone sta facendo bene, bisogna dargli tempo".

L'ex difensore ha successivamente elogiato diversi calciatori: "Mi piace tanto Dimarco, ha carattere. Così come Ranocchia, un usato sicuro. Anche Darmian è cresciuto tanto". Parole importanti soprattutto su Dzeko: "Ogni tanto è bistrattato però è un giocatore che risolve le partite, va bene per la squadra". Sul bosniaco si è soffermato in modo particolare raccontando un retroscena accaduto durante l'ultima partita di Champions. Canuti era allo stadio, vicino alla panchina nerazzurra. Insieme a lui c'erano diversi ex giocatori dell'Inter che hanno criticato per diverso tempo la prestazione di Dzeko contro gli ucraini in Champions. Il numero 9, proprio poco dopo le critiche fece gol zittendo le critiche e spazzandole via.

Insomma, un retroscena importante sul bosniaco che, spesso criticato, in questa stagione si sta dimostrando fondamentale. Come confermato da Canuti e soprattutto dalle sue parole sull'ex Roma, Dzeko è fondamentale per l'Inter. Così com'è stato fondamentale per il passaggio agli ottavi di Champions League che mancava da 10 anni. Come scritto in precedenza, il sorteggio sarà insidioso per Inzaghi.