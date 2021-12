Inter news, Dumfries tra acciacchi e ambientamento: le sue parole

Inter news, Denzel Dumfries parla prima della partita contro il Cagliari.

Il terzino olandese, in gol nell'ultima sfida di campionato contro la Roma all'Olimpico e autore, nelle ultime settimane, di buone prestazioni, scenderà anche stasera in campo dal primo minuto anche contro la squadra sarda allenata da Walter Mazzarri e proprio prima dell'inizio della partita ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra, illustrando quella che sarà la gara.

Per il giocatore olandese, infatti, dopo la sostituzione anticipata contro il Real Madrid per un piccolo problema fisico, si era ipotizzato un turno di riposo, ma come da lui stesso affermato, sta molto bene e questa sera, come detto, scenderà in campo dal primo minuto. L'esterno si è detto molto ottimista e fiducioso in vista della gara, in cui la squadra darà tutto per vincere, avendo le qualità per farlo. Poi, un accenno anche al suo ambientamento che, per sua stessa ammissione, procede in maniera sempre migliore e anche il rapporto con i compagni di squadra va per il meglio.

Insomma, stasera Dumfries sarà uno dei protagonisti della gara e si troverà di fronte un ex della partita come Dalbert. Vedremo quale sarà l'approccio della squadra di Simone Inzaghi alla partita che non sarà facile, dal momento che il Cagliari dovrà necessariamente fare una partita per cercare necessariamente trovare punti salvezza, anche se mancherà un grande protagonista come Nahitan Nandez. Il tecnico nerazzurro, dal canto suo, non si fida e schiera in campo tutte le prime linee, dando respiro soltanto ad Edin Dzeko, il cui posto verrà preso da Alexis Sanchez.