Inter news: Dumfries, il giudizio del quotidiano è horror

Inter news: un pareggio beffardo si è materializzato ieri (24 ottobre) a San Siro.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, passati in vantaggio, si sono visti riacciuffare negli ultimissimi minuti di gara, da un rigore estremamente controverso. Risultato? Una vittoria che poteva essere e non è stata, e una classifica che poteva accorciarsi in virtù del mezzo passo falso del Napoli e che invece resta come prima (o quasi). Nelle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport il peggiore è l'olandese Dumfries. "Lo sciagurato che animava San Siro era Calloni, ma la foto di questo Inter-Juve resterà il suo calcione che causa il rigore: in quella zona il centimetro fa la differenza", il giudizio del quotidiano che riserva un 5 all'ex calciatore del Psv Eindhoven (leggi 'Dzeko fa, Dumfries e Var disfano', clicca qui).

Un promosso, invece, su tutti. E' Nicolò Barella, sempre più star del centrocampo nerazzurro. L'Inter si appoggia sulla sua freschezza. "Per lui Inzaghi fa l’eccezione alla regola del giallo: ammonito, non esce mica. E come fai a toglierlo? Prestazione totale, di qua e di là senza mai inceppare il motore", si legge. Voto 7.5.

Bene anche Perisic (7, "Ha il fuoco dentro"). Non brilla di certo Lautaro Martinez. L'argentino prende 5 e il quotidiano utilizza immagini emblematiche per raccontare la sua prestazione: "Invitato a cena, dà buca e non si presenta. Assente ingiustificato, non allunga e non dà mai all’appoggio a Dzeko. Ed è pure poco fastidioso nel pressing sui difensori".

Gli altri insufficienti sono Bastoni e Gagliardini (entrambi 5.5). Leggi qui le pagelle di InterDipendenza.Net.