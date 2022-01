Inter news: dopo Dzeko, Inzaghi recupera un altro calciatore

Inter news, dopo Dzeko anche Martin Satriano ritorna negativo al tampone.

Dopo il ritorno dalla pausa per la sosta natalizia, i giocatori si sono sottoposti al tampone da cui sono risultati positivi tre giocatori, ovvero Edin Dzeko, Martin Satriano ed Alex Cordaz. I tre giocatori sono stati subito messi in isolamento rispetto al gruppo squadra, per rispettare la quarantena. Nella giornata di ieri, l'attaccante bosniaco era stato sottoposto a doppio tampone, con quello rapido che aveva dato esito negativo, tanto che il giocatore si era allenato a parte, ma ad Appiano, ed oggi è arrivato l'esito del molecolare anch'esso negativo.

Oltre a questa notizia, oggi è arrivata anche l'ulteriore negatività del giovane attaccante uruguayano che, quindi, potrà tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la delicatissima sfida di campionato contro la Lazio, in attesa di avere novità per il suo futuro che, all'interno della finestra di mercato di gennaio, potrebbe vedere un suo passaggio in Ligue 1 per vestire la maglia del Brest in cui attualmente gioca un altro giocatore di proprietà dell'Inter, ovvero Lucien Agoumè.

L'unico elemento della rosa positivo è, quindi, Alex Cordaz, per cui ci si augura che a breve, anche per lui, possa arrivare la negatività. In un momento in cui l'Inter è impegnata in tante partite per tante competizioni molto ravvicinate tra di loro, c'è bisogno della rosa al completo, in un periodo storico in cui sicuramente il rischio di contagi è molto elevato. Ci si augura che l'Inter e il resto delle altre squadre della Serie A abbiano dato sotto questo punto di vista.