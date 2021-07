Inter News, distanza con Nainggolan per la buonuscita: ecco la richiesta

L’Inter è chiamata a risolvere la questione Radja Nainggolan. Il centrocampista è rientrato dal prestito al Cagliari della passata stagione ed è attualmente in ritiro con Simone Inzaghi ma è ormai ai margini del progetto tecnico.

La volontà del giocatore sarebbe quella di tornare Sardegna e l’ agente del belga e la dirigenza nerazzurra sarebbero da tempo al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Marotta e Ausilio hanno necessità di cederlo per liberarsi del suo pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione e avrebbero deciso di accontentare le richieste del classe '88 di rescindergli il contratto anticipatamente rispetto al previsto e concedergli la buonuscita.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe una distanza di 500mila euro tra domanda e offerta per la buonuscita. Il Ninja, infatti, avrebbe chiesto all’Inter 1,5 milioni di euro, mentre la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a dargli al massimo un solo milione.

Il giocatore, intanto, ha già trovato l’intesa con il Cagliari per un contratto biennale con opzione per il terzo anno a cifre nettamente minori rispetto a quelle percepite in nerazzurro. Adesso bisognerà attendere soltanto l’intesa con l’Inter per la buonuscita ma il suo ennesimo ritorno al Cagliari, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato.