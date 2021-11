Inter news, Dimarco conquista Inzaghi: spunta la proposta di rinnovo

Inter news: arrivato in sordina, l'ex esterno del Verona si è preso la scena.

Federico Dimarco, esterno classe 97, dopo una breve parentesi tra Parma e Verona si è conquistato l'Inter. Quest'estate Simone Inzaghi ha creduto in lui, puntando i piedi per farlo restare a Milano. Arrivato come una delle riserve, adesso è praticamente il dodicesimo titolare dei Campioni d'Italia. Infatti è uno dei ballottaggi del Derby contro il Milan, come riportato in precedenza. Tra punizioni e assist ha messo già a segno un bottino niente male. Infatti Dimarco ha già messo a segno 2 gol e 2 assist in Serie A. Tanta corsa e tecnica ma soprattutto qualità. Un mancino infallibile, tra i migliori in Serie A, come dimostrato dalla punizione splendida contro la Sampdoria.

Può giocare da centrale di sinistra, da esterno a tutta fascia, insomma una vera e propria certezza per l'Inter di Inzaghi. Sfrutta la sua velocità e gli ottimi inserimenti per rendersi costantemente pericoloso. Tutte qualità che hanno conquistato la società nerazzurra. Tanto da guadagnarsi il rinnovo. Infatti come svelato da Calciomercato.com, l’Inter ha intenzione di prolungare il suo contratto, ovviamente rivedendone l’attuale ingaggio, che si aggira intorno ai 600 mila euro annui. Si andrà probabilmente alla fumata bianca nei prossimi mesi, visti i contatti sereni tra le parti. Possibile raddoppio dell'ingaggio con l'inserimento di diversi bonus.

La società ed Inzaghi non vogliono privarsi di uno dei gioielli del vivaio nerazzurro. Intato la squadra domani affronterà il Milan, in un Derby importantissimo, già acceso dalle parole di Correa alla vigilia.