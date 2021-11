Inter news, Dimarco carica i nerazzurri: le sue parole pre-Shakhtar

Inter news: Federico Dimarco parla della sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

Il terzino sinistro nerazzurro, che in questa stagione si sta rivelando una delle grandi sorprese della squadra di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni della UEFA all’antivigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in una partita molto importante per riuscire a passare il girone europeo che, ad un certo punto, proprio dopo il pareggio per 0-0 contro gli uomini di Roberto De Zerbi, sembrava essersi complicato parecchio.

Proprio per questo, Dimarco, ha parlato di ‘partita molto importante’ per l’Inter, visto che da tanti anni non riesce a superare il girone. Farlo, per i nerazzurri, sarebbe molto importante e l’accesso agli ottavi di finale farebbe fare quell’ulteriore salto di qualità in termini di consapevolezza nei propri mezzi, che potrebbe rivelarsi molto utile anche per il prosieguo della stagione, in cui l’Inter vuole provare a portare a casa dei trofei, come accaduto durante la scorsa stagione.

Vedremo come scenderanno in campo, mercoledì, i ragazzi di Inzaghi. Di sicuro, non ci si potrà fidare di una squadra che è riuscita a fare tre 0-0 consecutivi contro l’Inter tra quest’anno e la scorsa stagione, e che proprio nelle due partite della passata stagione, è riuscita ad eliminare i nerazzurri di Antonio Conte, facendo raggiungere il punto più basso della storia europea dell’Inter che mai non si era qualificata, dal girone, nemmeno in Europa League. Adesso non si può sbagliare e per Inzaghi e i suoi è tempo di risposte concrete sul campo anche in Champions League.