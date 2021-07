Inter News, deciso il futuro di Arturo Vidal: chiara la strategia nerazzurra

L’avventura di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter sembrerebbe destinata a concludersi dopo un solo anno dal suo arrivo. Il cileno è rientrato nella giornata di ieri ad Appiano Gentile dopo le vacanze prolungate a causa della Copa America e molto probabilmente incontrerà la società per discutere del suo futuro. L’ex Juventus e Barcellona è reduce da una stagione deludente sotto la guida di Antonio Conte e non rientrerebbe nei piani di Simone Inzaghi.

Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza interista sembrerebbe intenzionata a cederlo a causa del suo alto ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione ma ha un contratto in scadenza nel 2022 con opzione per il rinnovo. A causa del suo alto ingaggio e la sua età sarebbe quasi impossibile per l’Inter riuscire a monetizzare dalla sua cessione e per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando ad una rescissione anticipata del contratto per permettergli di trasferirsi ad una nuova squadra a costo zero.

Il giocatore, però, sembrerebbe disposto a lasciare i nerazzurri soltanto se dovesse arrivare un’offerta importante che gli garantisca uno stipendio simile a quello percepito attualmente. Sulle sue tracce ci sarebbero alcuni club di MLS, il Boca Juniors e specialmente il Flamengo, ma al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete. Se non dovessero arrivare offerte, l’Inter potrebbe essere costretta a versargli una buonuscita pur di riuscire a liberarsene e risparmiare qualcosa.