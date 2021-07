Inter News, De Vrij: "Scudetto? Averlo sul petto per noi significa orgoglio"

Inter News, a distanza di pochi mesi dalla conquista del primo scudetto italiano, Stefan De Vrij ha mostrato tutta la propria soddisfazione per il conseguimento dell'ambito titolo e lo ha fatto in esclusiva per i microfoni di GQ.

"Lo scudetto? Averlo cucito sul petto per noi è motivo di grande orgoglio. E' una grande motivazione per tutti per continuare a fare bene. Il ritorno dei tifosi allo stadio? Ci sono mancati, San Siro che canta per noi è un'emozione incredibile".

Queste le parole del forte difensore che per la quinta stagione consecutiva andrà a posizionarsi al centro della difesa nerazzurra al fianco di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. De Vrij è carico, e di questo ne è consapevole anche Simone Inzaghi che su di lui punta parecchio.