Inter news, de Vrij e Brozovic ci saranno contro la Juventus? La situazione

Inter news, de Vrij e Brozovic rientreranno in gruppo la prossima settimana.

I due pilastri della formazione nerazzurra, si sono infortunati durante la partita di ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool e, dopo aver saltato due sfide di campionato fondamentali come quelle contro il Torino e la Fiorentina, entrambe pareggiate con il risultato di 1-1, stanno recuperando ad Appiano Gentile per ritornare nell'importantissima gara dell'Allianz Stadium contro una Juventus che ha recuperato punti importanti in ottica tricolore e che vuole provare a dare il colpo di grazia all'Inter.

Per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese Tuttosport, Simone Inzaghi, sta usando molta cautela con i due infortunati, che sono stati alla Pinetina a lavorare a parte questa settimana, prima della concessione dei tre giorni di riposo, con il ritorno in campo martedì, data in cui sia de Vrij che Brozovic ritorneranno a lavorare in gruppo e, quindi, a pieno regime. In un periodo di pausa per le nazionali, riuscire a fare recuperare energie e forma fisica ad alcuni elementi fondamentali della squadra è una cosa molto importante.

Brozovic e de Vrij sono sulla via del recupero, nella speranza che anche Lautaro Martinez possa tornare negativo in tempo per unirsi al gruppo, recuperare la forma migliore ed essere a disposizione per la Juventus. In un periodo di scarsi risultati sul campo, avere a disposizione elementi importanti della rosa e poterli allenare durante la pausa per le nazionali è importante, perchè adesso le partite si fanno scottanti ed un altro risultato che non sia quello della vittoria potrebbe essere fatale per arrivare al sogno tricolore.