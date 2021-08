Inter News, De Rossi è pessimista: "Ripetersi sarà dura"

INTER NEWS - Manca sempre meno all'avvio della stagione 2021/2022. L'Inter di Simone Inzaghi farà il proprio esordio da campione d'Italia tra una settimana esatta a San Siro contro il Genoa di Davide Ballardini e lo farà con l'attacco rimaneggiato (vedi gli stop di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez). Nell'amichevole di oggi contro la Dinamo Kiev infatti, in avanti ci saranno Andrea Pinamonti e il baby Martin Satriano.

Un test che servirà al tecnico di Piacenza per prendere confidenza con la difesa e il centrocampo al completo (salvo per Denzel Dumfries che deve ancora essere ufficializzato). Nel frattempo, a parlare dell'imminente campionato e delle rispettive protagoniste, ci ha pensato Daniele De Rossi in un'intervista concessa in esclusiva a Sportweek. Questa l'opinione dell'ex centrocampista e capitano della Roma:

"Sono tutti affamati di vittorie. La Juve come lo scorso anno, per l'Inter invece ripetersi sarà dura perché ha perso tre pezzi da novanta. Per quanto riguarda il Milan proseguiranno sul solco tracciato, l'Atalanta è la squadra più bella degli ultimi dieci anni e il Napoli di Spalletti può sognare. Le romane? La Lazio con Sarri giocherà bene, mentre Mourinho alla Roma può essere una bomba atomica". Parole chiare e dirette, insomma, quelle di De Rossi che sottolineano come il prossimo campionato si prospetti equilibrato