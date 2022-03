Inter news, dallo scudetto alla sfida alla Juventus: Calhanoglu si confessa

Inter news, Hakan Calhanoglu parla della partita contro la Juventus.

Il centrocampista turco è impegnato in questo momento a preparare la partita contro l'Italia dopo la delusione per l'eliminazione dal mondiale, così come avvenuta per la nazionale azzurra, ma con la testa è ben proiettato ai prossimi impegni da affrontare con la maglia nerazzurra, primo tra tutti quello contro la squadra bianconera di Massimiliano Allegri, che rappresenta un crocevia molto importante per quanto riguarda la lotta scudetto per i nerazzurri i quali, a loro volta, non stanno vivendo un ottimo momento psico-fisico.

Intervistato da SportMediaset, Hakan Calhanoglu ha ammesso che quella contro la Juventus ha lo stesso valore di una finale visto che sarà un momento importante per delineare le possibilità di arrivare al tricolore. Il giocatore turco ha esternato tutta la sua voglia di poter far bene in campo e portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali, ricordando anche che mancano nove partite, dal momento che c'è anche la partita contro il Bologna da recuperare, e che, come ammesso dallo stesso giocatore, si spera possano portare al sorpasso nei confronti della capolista Milan e del Napoli.

Vedremo se questi pensieri di Calhanoglu verranno ad essere tradotti in campo con una grande prestazione e con i tre punti, ma adesso per i nerazzurri non c'è più possibilità di commettere un passo falso se si vorrà arrivare ad alzare al cielo la coppa dello scudetto che rappresenterebbe la possibilità di poter raggiungere la seconda stella della storia nerazzurra. Calhanoglu e i suoi compagni lo sanno, ma adesso è giunto il momento di invertire in maniera decisa la rotta di risultati e di prestazioni.